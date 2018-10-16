لو عمرك 60.. بهذه الوصفة تتخلصين من التجاعيد نهائيا

قد تبحث العديد من السيدات عن وصفات لإزالة التجاعيد، واستعادة شباب البشرة.



ويقول الدكتور محسن النادي، المعالج بالاعشاب، ان هناك وثفة مذهلة- حتى لو كان عمرك 60 عاما- تستطيعين من خلالها التخلص من التجاعيد، وإعادة شباب بشرتك.



وأوضح أن مكونات الوصفة، تتمثل فيما يلي:



5 ملاعق صغيرة من القهوة العادية.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقتان كبار من زيت الزيتون الاصلي الطبيعي أو زيت جوجوبا.. "مهم للتفتيح".

يمكن إضافة ماء ورد لها بشكل خفيف، وكذلك كبسولتين من فيتامين E؛ في حال رغبت في تفتيح البشره ايضا.



طريقة الاستخدام:

نخلط جميع المكونات جيدا، ثم نضع الخليط على الوجه بعد تنظيفه بالماء الدافئ.

نترك الخليط على الوجه لمدة 20 دقيقة قبل غسله بالماء البارد, ويمكن عمل مساج بشكل خفيف للبشره ايضا مع الماسك

تكرار هذه العملية مرتين الى 4 مرات في الأسبوع يساعد في القضاء على التجاعيد ومحاربتها.

يُكسب الخليط البشره لمعان مثالي.

يمكن ترطيب البشره بعد غسلها بعصير خيار إن حصل بها تهيج.