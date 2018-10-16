أحد علماء الأزهر: أصحاب الفكر المتشدد يتجهون للمزايدة على الأسوياء

قال الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، إن أصحاب الفكر المتشدد يتجهون للمزايدة على أصحاب الاتجاهات السوية، موضحا أن هذه الأشياء كان لها جذور وبذور في عهد النبى- صلى الله عليه وسلم-.



وأضاف خلال حواره ببرنامج « مصر النهاردة» المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامى أحمد سمير، أن هناك رواية تؤكد أن 3 من الرجال ذهبوا إلى بيت النبي وسألوا السيدة عائشة، عن عبادة النبي؛ فردت السيدة عائشة وقالت إن النبي يجلس مع أهله ووقت الصلاة يذهب للصلاة ويقيم الليل.. فلما أخبروا بعبادة النبي كأنهم تقالوها .. فواحد منهم قال انه لن يتزوج النساء، وآخر قال إنه سيقوم بالصلاة طوال حياته، وقال الأخير إنه سيصوم عمره كله.



وأشار إلى أن أصحاب الفكر المتشدد موجودون منذ عهد النبي، مؤكدا أن الرسول عندما علم بذلك، صعد على المنبر وقال: «ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما والله إني لأتقاكم لله واصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتى فليس منى» فالرسول قطع الطريق على كل من يزايد.



وكشف عن أن الجماعات المتطرفة تستغل ضعف البنية الفكرية فى المجتمع، مؤكدًا أن الخُطَب التى كانت تُلقى فى خطب الجمعة في الماضي، كانت تختلف من مسجد لمسجد.