الرحمة بالحيوان توضح تأثير سم الاستركنين على الكلاب والإنسان.. فيديو

قالت منى خليل، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للرحمة بالحيوان، إنه لا توجد إحصائية من أي جهة حكومية أو غير حكومية، تحدد عدد الكلاب المتواجدة بالشوارع.



وأضافت" خليل " في حوارها مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلة:" هناك الكثير من المواطنين لا يحبون الكلاب، ولكنهم لا يوافقون على طريقة وأسلوب قتل الكلاب في الشوارع ".



وتابعت:" سم الاستركنين الذي يتم وضعه للكلاب؛ يجعلها عرضة للتعذيب قبل الوفاة، وله تأثير سلبي على الإنسان أيضا، وقد يؤدي إلى الوفاة في حالة اللمس او الشم او التناول".



وأكملت:" سم الاستركنين لا يوجد له مصل مضاد في مصر، ولا يتم استيراده من الخارج، ولا يوجد تحليل لهذا السم، وإذا تم وضعه في مكان؛ يترك آثرا لفترة طويلة".