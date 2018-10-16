ياسر رزق: السيسي أول زعيم أجنبي يتحدث أمام المجلس الفيدرالي الروسي

قال ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، إن دعوة رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، للرئيس السيسي، لزيارة منزله؛ غير مسبوقة.



وأضاف رزق في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج " رأي عام " ، المذاع عبر فضائية " ten " ، أن الرئيس السيسي يتمتع بتقدير متميز للغاية في روسيا وغيرها من دول العالم، بالاضافة الي كونه أول زعيم أجنبي يتحدث أمام المجلس الفيدرالي لروسي.



وأوضح أن الرئيس السيسي سيلقي خطابًا غدًا، وبعدها يلتقي رئيس الوزراء الروسي، يليه زيارة إلى سوتشي للقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ للحديث حول القضايا المختلفة.