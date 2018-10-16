ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

ياسر رزق: السيسي أول زعيم أجنبي يتحدث أمام المجلس الفيدرالي الروسي

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 02:36 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
حسام الحارتي
قال ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، إن دعوة رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، للرئيس السيسي، لزيارة منزله؛ غير مسبوقة.

وأضاف رزق في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج " رأي عام " ، المذاع عبر فضائية " ten " ، أن الرئيس السيسي يتمتع بتقدير متميز للغاية في روسيا وغيرها من دول العالم، بالاضافة الي كونه أول زعيم أجنبي يتحدث أمام المجلس الفيدرالي لروسي.

وأوضح أن الرئيس السيسي سيلقي خطابًا غدًا، وبعدها يلتقي رئيس الوزراء الروسي، يليه زيارة إلى سوتشي للقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ للحديث حول القضايا المختلفة.

ترشيحاتنا

الضرائب العقارية تكشف موقف وزراء الحكومة من السداد

بعد مقتل 9 إرهابيين بأسيوط.. أحمد موسى: عايزين من كده كل يوم.. صفوهم

خبيرة أمريكية: موقف ترامب من اختفاء جمال خاشقجي غريب

محمد صلاح يظهر في مشهد مؤثر مع معجبة.. فيديو

مانشستر يونايتد يبدأ إجراءات بيع النادي إلى ولي العهد السعودي

رئيس الوزراء يتجول في بورسعيد دون حراسة

حكاية انقطاع عمر الحريري عن التمثيل 7 سنوات وتفاصيل علاقته بالزعيم: ابني وبشوفه أكتر من عيالي

رئيس الوزراء يتفقد الممشى السياحي على المجرى الملاحي ببورسعيد

فتوى البحوث الإسلامية توضح حكم الإلحاح في الدعاء

موجز أخبار البلد | قمة مصرية روسية.. تطورات حالة تامر حسني.. تأييد حبس عبدالحليم قنديل

أحمد موسى يكشف دور قطر في اختفاء جمال خاشقجي

تشييع جثمان طبيبة مستشفى المطرية بمسقط رأسها في بني مزار

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدفة سعيدة ساقتها إلى التتويج.. ناريمان خالد تعيد مصر إلى مسابقة ملكة جمال الكون.. صور

معبد دوش بباريس معلم أثري يواجه شبح الاندثار.. أعمدة البهو تساقطت والجدران تآكلت بفعل الرمال

السجاد اليدوى .. موضة تجمع بين العبق والجمال

الأم في السجن وخالتهم تعذبهم.. محافظ سوهاج يتدخل لإنقاذ 4 أطفال ونقلهم لدار رعاية.. صور

أول خناقة في العائلة الملكية بسبب حمل ميجان.. صور

فيديو

عميد معهد الكبد: ربع مليون مريض يترددون علينا سنويا.. فيديو
شاهد .. برومو فيلم Ben Is Back قبل عرضه في ديسمبر المقبل
وزير التموين: أي بطاقة بها خطأ ستتوقف نهائيا في هذا الموعد.. فيديو
محافظ الشرقية يستجيب لمطلب والدة الشهيد أحمد عمار: دي أقل حاجة نقدمها للبطل
22 سنة توقف.. رئيس الحكومة يتدخل لحل مشكلة مستشفى ميت غمر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟