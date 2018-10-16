محمد طلعت: تعاملت مع سباب حسام غالي لي بـ قلة خبرة وبكيت.. فيديو

اعترف محمد طلعت، لاعب المقاولون العرب، أنه تعامل مع أزمة حسام غالي لاعب الأهلي، أثناء وجوده في صفوف الفريق الأحمر، بـ"قلة خبرة".



وقال طلعت في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه كان صغير السن في هذا الوقت، وانفعل عليه حسام غالي بسبب كرة مشتركة بين غالي وبين لاعب آخر.



وتابع أن غالي انهال عليه بالسباب، لكنه لم يعتد عليه بالضرب كما تردد، مشيرًا إلى أنه لا يجرؤ أحد أن يفعل ذلك معه، مهما كان اسمه أو مكانته.



وأضاف أنه بكى بسبب الأزمة لكنه أكد لحسام غالي أنه كابتن الفريق ولا يستطيع أن يرد عليه بأي حال من الأحوال، مشيرًا إلى أنه تم معاقبته بالتدريب مع الناشئين.



وواصل أنه تتضرر من فكرة التدريب مع الناشئين، واجتمع مع عدلي القيعي على الفور، وطالبه بالرحيل عن الأهلي؛ لأنه لا يرغب في الاستمرار مع الفريق الأحمر.



وشدد على أنه من أشد المعجبين بحسام غالي وإمكانياته وآداؤه داخل الملعب، بغض النظر عن الأزمة التي نشبت بينهما في النادي.