لاعب المقاولون: حسام غالي يشبه راموس وكان سببا في رحيلي عن الأهلي.. فيديو

أكد محمد طلعت لاعب المقاولون العرب، أن أزمته مع حسام غالي كابتن الأهلي السابق- عندما قام بسبه خلال أحد المباريات أثناء لعبه للمارد الأحمر- أعادته إلى نقطة الصفر في كرة القدم، وتسببت في رحيله عن القلعة الحمراء.



وقال طلعت في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن غالي مثل سيرجيو راموس في ريال مدريد، يمنح اللاعبين روح عالية في الملعب بآداؤه وقتاله داخل المستطيل الأخضر.



وواصل أن غالي قائد، وفي حالة حديث أي لاعب معه عن شيء يطلبه؛ يسانده غالي، ويقف معه ويحاول مساعدته قدر الإمكان.