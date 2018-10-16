هاني الناظر يحذر من 6 أخطاء شائعة تسبب تساقط الشعر

حذر الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، من أن هناك العديد من الأخطاء الشائعة يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر، وهو الأمر الذي يمكن أن نغفل بشكل كبير عنه.



وأوضح الناظر، أبرز الأخطاء الشائعة التي تسبب تساقط الشعر، والتي تشمل:



1- الغسيل اليومي والمتكرر للشعر.

2- كريمات فرد الشعر بأنواعها كيراتين او بروتين او الكولاجين، وغيرها.

3- استعمال الجيل وكريمات التلميع.

4- استخدام الصبغات الكيماوية بأنواعها.

5- إهمال علاج قشرة الشعر.

6- فرد الشعر بالسيشوار بشكل يومي.