موقعة إسبانيا تثبت صحة توقعات حارس إنجلترا

أبدى جوردان بيكفورد، حارس مرمى المنتخب الإنجليزي، سعادته بالفوز (3-2) على إسبانيا، صاحبة الأرض، أمس الاثنين، في دوري الأمم الأوروبية.



وقال بيكفورد، خلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لقد كانت مباراة عظيمة، هذه البطولة تمنحنا الفرصة، لمواجهة أفضل المنتخبات في العالم، ونحن نريد الفوز عليهم".



وأضاف: "هذه عقليتنا في المنتخب، وهذا ما حققناه.. قلت قبل المباراة، إذا دافعنا بشكل جيد مع قوتنا في الهجوم والوسط، سنحقق الانتصار، وأظهرنا ذلك بالفعل في الشوط الأول".



وتابع: "الجميع كان يساهم في المباراة، الشوط الأول كان مثاليا، كما أظهرنا شخصيتنا في الشوط الثاني".