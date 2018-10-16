شوقي غريب: الفوز على الإمارات مؤشر جيد للمنتخب الأوليمبي

أبدى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، سعادته بفوز الفراعنة على الإمارات بهدف دون رد، في الودية التي أقيمت عصر الإثنين بالإمارات.



وقال غريب :" منتخب الإمارات منتخب مميز ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى وسعيد بأداء اللاعبين، والفوز على الإمارات في عقر داره؛ مؤشر جيد للمنتخب الأوليمبي".



وعن طريقة لعبه؛ قال غريب: " ألعب بطريقة لعب بالتنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب الأول حتى يكون الفكر داخل جميع المنتخبات متشابها، ونسعى لخوض ودية أمام منتخب الجزائر، خاصة وأنني أواجه صعوبة في تجمع اللاعبين".



وأشار إلى أن : "طاهر محمد طاهر مستواه في تطور مستمر، وأشعر أن اللاعب يرغب في خوض تجربة احتراف خارجي".