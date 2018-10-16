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هاني سويلم: حصة المواطن من المياه تصل إلى 570 مترا مكعبا سنويا

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 12:58 ص
أرشيفية
أرشيفية
حمزة شعيب
أكد الدكتور هاني سويلم، المدير التنفيذي لوحدة التغيرات الهيدرولوجية وإدارة الموارد المائية باليونسكو، إن كمية المياه محدودة، وقد تصل حصة كل مواطن إلى 570 متر مكعب سنويا، في حين أن خط الفقر المائي 1000 متر مكعب للفرد.

وأضاف "سويلم" خلال لقائه ببرنامج «المواجهة» تقديم الإعلامية ريهام السهلي المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن زيادة عدد السكان؛ هو أحد الأسباب الرئيسية لقلة حصة المواطن في المياه، متابعا: «هناك جهات داخل الدولة تدير المياه بحكمة وكفاءة عالية».

وأشار سويلم إلى أن أسبوع القاهرة للمياه يبحث سبلا جديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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