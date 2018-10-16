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هاني عقبة يقود الخالدي السعودي بدوري كرة الصالات للموسم الثاني

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 02:02 ص
هاني عقبة
هاني عقبة
محمود زيدان
جدّد نادي الخالدي السعودي، برئاسة محمد الشريف، ونائبه عيد الجهني، الثقة، في المدرب المصري هاني عقبة، للموسم الثاني، وذلك لقيادة الإدارة الفنية للفريق الذي يُشارك في الدوري الممتاز السعودي لكرة الصالات.

ومن جانبه، أعرب "عقبة" عن سعادته بالثقة الكبيرة التي منحه إياها مجلس إدارة نادي الخالد السعودي، مشيرًا إلى أنه سيبذل قصارى جهده مع الفريق؛ لإسعاد جماهير وإدارة النادي، والمنافسة بقوة في هذه المسابقة المهمة؛ لتحقيق مركز متقدم يليق بمكانة النادي في ظل وجود منظومة رياضية مميزة به.

ويعد هاني عقبة، من المدربين المتميزين في مجال كرة الصالات، حيث سبق أن تولي الإدارة الفنية الفريق نادي كفر الشيخ لكرة الصالات، وصعد به للدوري الممتاز المصري.

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