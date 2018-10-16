عبد الدايم: أطباء إنجليز تدربوا في معهد الكبد بسبب ريادتنا بالمنطقة.. فيديو

قال الدكتور هشام عبد الدايم، عميد معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية، إن المعهد تطور بشكل كبير على مدار الـ32 عاما الماضية.



وأضاف " عبد الدايم" في حواره مع الإعلامي محمد الباز في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"،: "المعهد يعتبر رائدا على مستوى المنطقة وليس مصر فقط في مجال علاج أمراض الكبد ".



وأوضح أن خدمات المرضى غير مقتصرة على أهالي محافظة المنوفية، ولكننا نتلقى حالات من كافة أنحاء الجمهورية، ومن خارج القطر المصري من دول حوض النيل.



واشار إلى أن أطباء من إنجلترا تدربوا في معهد الكبد القومي؛ لأننا نمتلك خبرة واسعة، بسبب عدد المرضى الكبير الذي يوفر المزيد من الخبرات، بالإضافة إلى الكفاءة البشرية المتواجدة في المعهد.