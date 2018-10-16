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العاشق الغبي.. نجار يرتدي ملابس نسائية ويركب موتوسكيلا في عز الضهر.. صور

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 03:01 ص
صدى البلد
مروة فاضل
أمسك عدد من الأهالي في المنطقة السابعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، بنجار مسلح، يدعى "م. خ"، 22 سنة، ومقيم قرية غمرين مركز منوف، واعتدوا عليه وكبلوه؛ وذلك عقب مشاهدته أمام أحد العقارات مرتديا ملابس نسائية ويركب دراجة نارية "موتوسيكل"، وسلموه للشرطة.

وكان مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من مباحث مركز السادات، يفيد بضبط الاهالي أحد الاشخاص مرتديا ملابس نسائية حال تواجده بالمنطقة السابعة للمدينة.

وبانتقال رجال المن وسؤال المذكور؛ أشار إلى تنكره في ملابس نسائية حتي يتمكن من مقابلة زوجة أحد زملائه بأحد عقارات المنطقة؛ لارتباطه معها بعلاقة عاطفية.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
العاشق الغبي.. نجار يرتدي ملابس نسائية ويركب موتوسكيلا في عز الضهر.. صور
العاشق الغبي.. نجار يرتدي ملابس نسائية ويركب موتوسكيلا في عز الضهر.. صور
العاشق الغبي.. نجار يرتدي ملابس نسائية ويركب موتوسكيلا في عز الضهر.. صور
العاشق الغبي.. نجار يرتدي ملابس نسائية ويركب موتوسكيلا في عز الضهر.. صور
العاشق الغبي.. نجار يرتدي ملابس نسائية ويركب موتوسكيلا في عز الضهر.. صور

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