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ثقافة

29 أكتوبر.. أولى حفلات فرقة ابن عربي في دار الأوبرا

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 08:01 ص
صدى البلد
طارق موسى
تستعد الفرقة المغربية "ابن عربي" لتقديم أولى حفلاتها الغنائية، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، وذلك فى الثامنة من مساء يوم الإثنين 29 أكتوبر الجاري.

وتخطف "ابن عربي" قلوب محبيها فى العاصمة بالعرض اللايف الأول لألبومها الجديد "العاشق والمعشوق"، والذى يضم 10 أغاني مختلفة، بعضها بأسلوب ابن عربي المعتاد، والبعض الآخر تقدم خلاله قصائد وألحان من التراث الصوفي بشكل موسيقي جديد، حيث تنشغل الفرقة حاليًا بتصوير إحدى أغانيه بطريقة الفيديو كليب خلال تواجدها فى مصر.

كما تكمل الفرقة الصوفية الأقدم فى العالم العربي، بهذه الحفلة، جولتها الغنائية المنتظرة فى مصر، بعد فراق دام أكثر من 3 سنين، منذ آخر إطلالاتها أمام الجمهور المصري، والتى تفتتحها قبلها بـ5 أيام فى القاهرة بأولى حفلاتها فى الساقية، وتضع مسك الختام من بعدها بحفل كبير على مسرح مكتبة الإسكندرية أول نوفمبر.

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