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اقتصاد

إيجوث: كافة أصول الشركة مستغلة.. وطرح فندق كوزموبوليتان للتطوير قربيا

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 03:39 ص
صدى البلد
علياء فوزى و تصوير ايهاب عيد
قال شريف البنداري، رئيس مجلس إدارة شركة "إيجوث" التابعة للقابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن الشركة حريصة على استغلال جميع الأصول المملوكة، سواء أراضي أو فنادق، بالشكل الأمثل، مؤكدا عدم وجود أي أصول غير مستغلة.

أضاف البنداري لـ"صدى البلد"، أن هناك خطة لتطوير الاصول حيث سيتم طرح مناقصة لتطوير فندق كوزموبوليتان على شركات الادارة، على غرار فندقي "كيلوباترا والمينا هاوس" فضلا عن بعض الاراضى المملوكة للشركة فى المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير بالهرم، حيث جرى توقيع برتوكول مع وزارة الاثار؛ لاستغلالها، وبناء جراج متعدد الطوابق ومحلات.

وحول مديونيات الشركة، نفى البنداري وجود مديونيات لاى جهات حكومية، وأن هناك فقط قرض من البنك الاهلى بقيمة 400 مليون جنيه؛ لتمويل مشروعات الشركة، لافتا غلى انتظامهم في سداد الاقساط والفوائد ولا يوجد اى تعثر.

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