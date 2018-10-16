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منوعات

اعتقال أحد مشاهير يوتيوب فى تركيا بسبب فيديو

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 02:22 ص
صدى البلد
كريم جمال
اعتقلت الشرطة التركية أحد مشاهير موقع التواصل الإجتماعى الشهير يوتيوب، بعدما بث مقطع فيديو، يظهر فيه وهو يدفع الأموال للأولاد الصغار لتقبيل بعضهم فى الشارع.

الأمر الذى ترتب عليه اعتقاله بعد حالة الغضب التى تسبب فيها فى الفيديو، وهو من تنفيذ الشاب البالغ من العمر 21 عامًا، وتم الإشارة لإسمه بـ"ب.أ.".

اعتقل السلطات هذا الشاب في منزله الواقع غرب تركيا، ووجهت إليه تهمة "نشر الفاحشة"، والإساءة الجنسية للقاصرين.

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