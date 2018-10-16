علي المصيلحي يوضح خطة الوزارة لمواجهة غلاء الأسعار.. فيديو

قال الدكتور علي المصليحي، وزير التموين والتجارة الخارجية، إن الوزارة لن تحول الدعم إلى نقدي بالشكل المعروف، ولكن ستنتهج نفس النهج الحالي؛ بإعطاء كميات من السلع، مقابل مبالغ مالية، قائلًا: "لو أعطينا المواطن الفلوس في إيده؛ الأسعار هتولع، ولن نستطيع السيطرة على السوق".



وأضاف "المصيلحى" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،: "أهم ما يميز وزارة التموين، هو تحقيق التوازن في الأسواق؛ من خلال صرف السلع على بطاقات التموين".



وأشار إلى أن لجنة العدالة الاجتماعية، المشكلة من وزارات "التموين والتخطيط والتضامن"، وجهاز التعبئة العامة والإحصاء، ستنتهي خلال شهر نوفمبر المقبل، من إعلان قواعد المستبعدين من التموين، وفقًا لعدد من المعايير التي سيتم الإعلان عنها وقتها.