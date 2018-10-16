رئيس المحافظين يطلب وضع تشريع يقصر الترشح في الانتخابات على دورتين.. الجمل: تحديد مدة معينة حرمان من الحق الدستوري.. وحنفي: يعطي مساحة أكبر لتمثيل الفئات الأخرى

قرطام: يجعل الأحزاب تفتح المجال لتدريب الكوادر الشبابية للدفع بهم في الانتخابات

تشريعية البرلمان ترفض قصر الترشح للانتخابات البرلمانية والمحلية على دورتين فقط

برلماني: الاقتراح يساهم في ضخ دماء جديدة





نظم قطاع الشباب بحزب المحافظين، لقاءً، مع رئيس الحزب، المهندس أكمل قرطام، بالمقر الرئيسي بمنطقة وسط البلد، وذلك ضن لقاءات الحزب الداخلية بالأمانات المختلفة، حيث جرى استعراض خطة عمل القطاع خلال الفترة المقبلة، واللائحة التنظيمية التي يتم إعدادها.





واستمع المهندس أكمل قرطام، لوجهة نظر الشباب السياسية ورؤيتهم حول التواصل الفعال بين الحزب والمواطنين في الشارع.





وأكد قرطام، خلال كلمته، ضرورة توجيه الدعم الكامل للشباب من قبل كافة الجهات والهيئات، قائلا «0إن شباب مصر مظلوم مقارنة بشباب العالم لأنه لا تتوافر لديه الإمكانات لمواكبة التحركات العالمية، وبالتالي يجب أن يكون هناك إنصاف سياسي لهم».





وطالب رئيس المحافظين بوضع تشريع يقضي بعدم الترشح في الانتخابات سواء المحلية أو البرلمانية لأكثر من دورتين، وهو ما سيجعل الأحزاب تفتح المجال لتدريب الكوادر الشبابية للدفع بهم في الانتخابات».





وأضاف قرطام، أن تحرك الشباب سياسيا على أرض الواقع يجب أن يكون محور عمل كافة الأحزاب، فيتم التحرك على مرحلتين مرحلة تخاطب المواطنين بشكل عام، وأخرى تخاطب الشباب بشكل خاص، مشددا على ضرورة أن تتبلور قضايا الشباب للعمل بها والاستفادة من تلك القدرات.





وفى السياق ذاته رفض النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان مقترح حزب المحافظين بقصر الترشح للانتخابات البرلمانية والمحلية على دورتين فقط، مشيرا إلى أن الانتخاب يعود إلى إرادة الشعب نفسه، وأن النائب يعتبر "خدمى" وليس موظفا وهو من عرض نفسه مرة اخرى على دائرته لكى يقيموه لانتخابه او لا.





وأكد الجمل ضرورة ترك الأمر بالنسبة للترشح للانتخابات البرلمانية والمحلية لرأى المواطن، لانه من الممكن ان يرى ان أداء النائب جيدا؛ لأن التقييم موجود، وهو ليس ترقية، وهناك فرق بين الترقية والتقييم.





وأشار وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى أن الانتخابات حرة، وتكون تحت اشراف قضائى من الهيئة العليا للانتخابات، وهى لا تكبل ارادة المواطن، وبالتالى تحديد مدة له تعتبر حرمانا من حقه الدستورى، وحق المواطن نفسه الذى ينتخبه.





واختلف معه فى الرأى، النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، والذى رحب بمقترح قصر الترشح للانتخابات لدورتين فقط؛ لإتاحة الفرصة للشباب، مشيرا إلى أنها فكرة جديرة بالبحث، بهدف منح الفرصة لضخ دماء جديدة، بحيث لا يجوز انتخاب ذات الشخص اكثر من دورتين.





وأشار حنفى إلى أن رئيس البرلمان لا يجوز له الترشح لأكثر من دورتين طبقا للنص الدستورى، وبالتالى قياسا من باب أولى أن ينطبق على النواب، بحيث لا يجوز أن تكون عضوية النائب فى المجلس اكثر من دورتين متتاليتين.



