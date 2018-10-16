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مرأة

روشتة هاني الناظر لتأخير ظهور التجاعيد بطرق طبيعية

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 02:36 ص
روشتة هاني الناظر
روشتة هاني الناظر لتأخير ظهور التجاعيد بطرق طبيعية
آية التيجي
أكد الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، أن نضارة الجلد يمكن أن تكون أحد أبرز العوامل التي تؤخر من ظهور علامات الشيخوخة، ويمكن للحفاظ على نضارة الوجة أن تكافح التجاعيد المبكرة، وتعطي مظهرا جميلا، ومشرقا لشكل وجهك.

وأوضح الناظر، عددا من النصائح؛ للحفاظ على الجلد من التجاعيد، أبرزها:

1- شرب 3 لتر من المياه يوميا موزعين على مدار اليوم.
2- تناول طبق من السلطة الخضراء يوميا.
3- تناول كوب زبادي مع ملعقة بذور كتان على العشاء يوميا.
4- تجنب التعرض لاشعة الشمس المباشرة، خاصة فترة الظهيرة.
5- البعد عن التدخين.
6- الالتزام بمعدل نوم 8 ساعات يوميا، وتجنب السهر لأوقات متأخرة.

وأضاف الناظر، عبر صفحته على "فيسبوك"، أنه بالنسبة للآنسات والسيدات؛ فعليهن الإقلال من استخدام مستحضرات التجميل، مع عدم الخروج بها في الشمس أو تركها على الوجه أثناء النوم.

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