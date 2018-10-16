أبرز ما تناولته برامج التوك شو.. أحمد موسى يكشف دور قطر في اختفاء جمال خاشقجي.. التموي: أى بطاقة بها خطأ ستتوقف في هذا الموعد.. القوى العاملة: تنفيذ 7777 مشروعا من إجمالي 15300 بتكلفة 3.5 تريليون جنيه

تناولت برامج «التوك شو» العديد من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، وتناولت عددا من القضايا منها:



أحمد موسى يكشف دور قطر في اختفاء جمال خاشقجي



قال الإعلامي أحمد موسى، إن الصور التي يروج لها الإعلام الإخواني حول دخول 15 رجلا من الشرطة السعودية الى تركيا لقتل الصحفي جمال خاشقجي، مجرد خرافة؛ لأن من دخلوا هم في الأصل سياح سعوديون.



وأضاف خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي »؛ المذاع على فضائية « صدى البلد »، أن وسائل الإعلام الممولة من قطر تقف وراء كذب وفبركة الصور، وهي من تتهم السعودية بقتل خاشقجي؛ موضحا أن الجانب التركي معروف بعدائه للدول العربية ومساندة الإرهابية ودويلة قطر.



وتابع موسي: رئيس جهاز أمن الدولة القطري زار تركيا في المدة التي اختفى فيها خاشقجي؛ منوها بأن قطر هي اليد الآثمة التى تقف وراء اختفاء خاشقجي.







7 سقطات تكذب رواية تركيا في اختفاء جمال خاشقجي.. فيديو



تداولها الإعلام التركي والقطري، أخطاء كارثية، وسقطات إعلامية، تكذب الرواية التركية فيما يتعلق باختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي.



وعرضت فضائية "العربية" تقريرا مفصلا يرصد 7 أخطاء وسقطات قاتلة في رواية اختفاء خاشقجي وهي:



- صورة نسبت لرجل مختص في الطب الشرعي على أنه ضمن الفريق المزعوم المسؤول عن اختفاء خاشقجي، ولكن تبين أن الصورة تعود إلى سائح سعودي منذ عام 2013.



- مراسل قناة الجزيرة القطرية، أكد أن الشرطة التركية تحققت من كاميرات المراقبة، وأظهرت أن خاشقجي غادر القنصلية بعد 20 دقيقة من دخولها الأمر الذي يرجح تعرضه لعملية اختطاف، بما يكذب رواية تركيا في الحادث.



- ابن القنصل السعودي، الذي تم تصويره عندما كان عائدا إلى منزله، على أنه أحد أفراد فريق الاغتيال المزعوم.



- قطر تتاجر بعائلة خاشقجي، ولكن العائلة رفضت توظيف الحادث لتنفيذ أجندة تستهدف السعودية.



- تدوينة للخطيبة المزعومة جاءت على النحو التالي:" في ذكرى ميلاد جمال خاشقجي الستين .. كانت خطتي لهذا اليوم 13 أكتوبر أن أفعل مفاجأة لخطيبي جمال.. وادعوا فيها كل أصدقائه المقربين في أحد مطاعم إسطنبول، حيث أنه هذا اليوم هو يوم ميلاده، ولكن أين جمال خاشقجي؟"، ولكن يوم ميلاد جمال خاشقجي هو 22 يناير وليس 13 أكتوبر كما ادعت.



- ساعة جمال خاشقجي الذكية سجلت التحقيق معه وأرسلته إلى هاتفه رواية انتقدها وكذبها الخبراء.



- عدم رد السعودية على اختفاء جمال خاشقجي، ادعاء قطري تجاهل تحرك السعودية منذ الساعات الأولى لاختفائه.







وزير التموين: أي بطاقة بها خطأ ستتوقف نهائيا في هذا الموعد.. فيديو



طالب الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطنين، بسرعة تحديث بيانات البطاقات التموينية وإصلاح الأخطاء، مؤكدًا أن آخر موعد سيكون يوم 7 نوفمبر المقبل، وأية بطاقة بها أخطاء ولم يتم تصحيح بياناتها سيتم وقفها نهائيًّا بعد هذه المدة.



وأكد المصيلحي، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، والإعلامية لبنى عسل، عبر قناة "الحياة"، أنه سيتم إغلاق باب إصلاح البطاقات التموينية بعد 7 نوفمبر، وسيتم الإعلان عن آخر قرار حول تنقية البطاقات التموينية لضمان استمرار منظومة الدعم، لحماية الفئات الأكثر احتياجًا.



وأشار وزير التموين إلى أن أرصدة التموين تكفي 4 أشهر والزيت 3 أشهر.







ياسر رزق: السيسي أول زعيم أجنبي يتحدث أمام المجلس الفيدرالي الروسي



قال ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، إن دعوة رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، للرئيس السيسي، لزيارة منزله؛ غير مسبوقة.



وأضاف رزق في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج " رأي عام " ، المذاع عبر فضائية " ten " ، أن الرئيس السيسي يتمتع بتقدير متميز للغاية في روسيا وغيرها من دول العالم، بالاضافة الي كونه أول زعيم أجنبي يتحدث أمام المجلس الفيدرالي لروسي.



وأوضح أن الرئيس السيسي سيلقي خطابًا، اليوم، وبعدها يلتقي رئيس الوزراء الروسي، يليه زيارة إلى سوتشي للقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ للحديث حول القضايا المختلفة.







الوزراء: مصطفى مدبولي تفقد 13 منطقة في الدقهلية ودمياط



أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تفقد 13 منطقة في الدقهلية ودمياط، الإثنين.



وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن رئيس الوزراء قرر بناء عمارات جديدة لسكان عمارات الأوقاف في منية سندوب.



ونوه إلى أن رئيس الوزراء قرر عقد لقاء الأربعاء المقبل؛ لوضع حل سريع لمستشفى ميت غمر، لافتًا إلى أن مدبولي عقد لقاءات مباشرة مع المواطنين في الدقهلية، ووجه الشكر لهم خلال اجتماعه مع النواب.







وزير القوى العاملة: تنفيذ 7777 مشروعا من إجمالي 15300 بتكلفة 3.5 تريليون جنيه



أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن نسبة البطالة انخفضت إلى 9،9%، موضحًا أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة السبب في ذلك التراجع.



وأشار خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة "الحياة"، إلى أن المشروعات القومية التى وصلت لـ 7777 تم تنفيذها خلال الـ4 سنوات الماضية، من بين 15300 مشروع مستهدف تكلفتهم تصل إلى 3.5 تريليون جنيه.



وأشار إلى أن العقود المؤقتة للمدرسين أوشكت أن تتلاشى تمامًا ولا يوجد مدرس يتقاضى 600 جنيه، مضيفًا أن مصر تهتم حاليًا بتدريب الشباب بشكل كبير ومهنى بعيدًا عن العشوائية.







طبيب بمستشفى المطرية يفجر مفاجأة حول وفاة الطبيبة سارة أبو بكر.. فيديو



روى الدكتور محمد حسن، الطبيب بمستشفى المطرية، شهادته في حادثة وفاة طبيبة تدعى سارة أبو بكر داخل المستشفى، قائلا:" كنت نبطشي يوم وفاة الدكتورة سارة وكنت متواجد في رعاية القلب، وتلقيت اتصال لاستدعائي للتأكد من حالة الوفاة".



وأضاف " حسن " في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" كانت الطبيبة في حالة تشنج، ويدها اليسرى مضمومة على صدرها، ويدها اليمنى تغطي منطقة العين، وكان هناك آثار حرق في منطقة الفخذ الأيسر، وزمايلها قالوا لي انهم وجدوها ممسكة بالدش في يدها اليمنى ومتخشبة وواقعة على الأرض".



وتابع:" طلب مني أحد مسئولي المستشفى كتابة سبب الوفاة هبوط في الدورة الدموية في التقرير، ولكنني كتبت التقرير على النحور التالي « جثة هامدة وتبين فقدان العلامات الحيوية وهناك شق أسود طوله 7 سنتيمتر في الفخذ الأيسر ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة»"، مضيفا:" الجثة لم تكن في حالة تفحم ونستبعد وجود ذبحة صدرية".



