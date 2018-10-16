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محافظات

محافظ الفيوم يشهد حفل فرع الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر.. صور

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 07:41 ص
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
شهد اللواء عصام سعد إبراهيم محافظ الفيوم، الاحتفالية التي نظمها فرع ثقافة الفيوم، بمناسبة الذكري الـ45 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة.

حضر فعاليات الحفل اللواء محمود خليفة مستشار أمين عام جامعة الدول العربية للشئون العسكرية ومحافظ الوادي الجديد السابق، وإجلال عامر رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، والمهندس حسن موافي السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، والدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل رئيس جامعة الفيوم، والدكتور أشرف عواض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، وممثلوا المجلس القومي للمرأة، وحشد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلس النواب ومواطنى الفيوم، والمستشار العسكري للمحافظة.

وأكد محافظ الفيوم أن الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر يُعد من الأعياد المجيدة التي شهدت بطولات رائعة لجنودنا البواسل دفاعًا عن الكرامة واستعادة الأرض في معركة تاريخية يشهد لها العالم، مشيرًا إلى أن ملحمة نصر أكتوبر تدرس في كبرى الأكاديميات العسكرية.

وشدد "سعد" على تربية النشء على حب الوطن والانتماء إليه، والتفاني من أجله، والفخر بانتصاراته وبطولاته عبر العصور، مطالبا الأباء والمعلمين العمل على غرس قيم المواطنة لدى الأبناء وطلاب العلم.
محافظ الفيوم يشهد حفل فرع الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر.. صور
محافظ الفيوم يشهد حفل فرع الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر.. صور
محافظ الفيوم يشهد حفل فرع الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر.. صور
محافظ الفيوم يشهد حفل فرع الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر.. صور
محافظ الفيوم يشهد حفل فرع الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر.. صور

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