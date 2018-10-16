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مرأة

منها الخلاط والسكاكين.. 6 أشياء نستخدمها يوميا بشكل خاطئ

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 03:43 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
"الاستخدام الأمثل".. مصطلح نسمعه كثيرا، وأغلبنا لا يمنحه أي قدر من الاهتمام، إلا أن النتيجة أننا أصبحنا نستخدم العديد من الأشياء بشكل خاطئ، مما يقلل من عمرها الافتراضي، أو يجعلنا في مرمى الإصابة بأخطارها.

وخصص موقع "reader's digest"، قائمة، بعدد من الأشياء التي نستخدمها يوميا بشكل خاطئ، بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل لها.

1- الخلاط.. بعض الناس يضعون كافة المكونات في الخلاط مرة واحدة، ولكن عليهم البدء أولا بالأشياء سهلة الخلط كالزبادي ثم قطع الفاكهة، مرتبة من الأصغر إلى الأكبر.

2- الشواية.. غلق باب الفرن خلال عمل الشواية؛ يؤدي إلى تركيز الحرارة داخل الفرن، ولكن ترك الباب مفتوحا سيؤدي إلى توزيع البخار ودرجة الحرارة على الطعام بالكامل، ما يجعله ينضج بشكل أفضل.

3- الميكروويف.. عليك وضع مقدار من الملح على الطعام الخاص بك قبل إدخاله إلى الميكروويف، لكي لا تحصل على طعام ذو طبقة خارجية صلبة، فالملح يساعد على إيصال الحرارة للطبقات السفلى من الطبق.

4- غسالة الصحون.. الدراسات العلمية أثبتت أن منتصف غسالة الصحون هو المكان الأفضل لوضع الأطباق التي تحتوي على البقع الصعبة، لأن تلك المنطقة يكون رزاز الماء بها أقوى؛ مما يجعلها تصبح نظيفة.

5- السكاكين.. أغلب الأشخاص يمسكون السكاكين بطريقة خاطئة، ويكتفون بالإمساك بالمقبض فقط، ولكن الطريقة الصحيحة هي إمساك المقبض ووضع أحد الأصابع على جانب السكين؛ للتحكم بشكل أفضل في عملية القطع.

6- معجون الأسنان.. أغلب الأشخاص يضعون كميات كبيرة من معجون الأسنان على الفرشاة، ولكن ما يوصي الأطباء به هو وضع مقدار يعادل حبة البازلاء.

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