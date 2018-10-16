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اقتصاد

معرض لترشيد الطاقة وحماية البيئة بـ جاسكو للغاز

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 04:19 ص
جاسكو للغاز
جاسكو للغاز
مايكل عياد
افتتح عصام عبد الله، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "جاسكو"، معرض ترشيد الطاقة وحماية البيئة الثاني، والذي تنظمه الإدارة العامة لحماية البيئة، بالتنسيق مع الإدارة للعامة للإعلام، على مدار 3 أيام، بمبنى مجمع البترول بالإسكندرية، وبحضور أكثر من 12 شركة تعمل في مجال حماية البيئة وتكنولوجيات الطاقة المتجددة.

وخلال افتتاح جناح جاسكو بالمعرض، استعرضت الدكتورة عزة الطرابيلي مدير عام حماية البيئة، اهم إنجازات الادارة العامة لحماية البيئة في مجال ترشيد الطاقة، كما عرض المهندس احمد حمدي تجربة منطقة طلخا في ترشيد الطاقة.

وعرض المهندس كمال لطفي مدير إدارة الدعم الفنى للمستخدمين، فوائد نظام الطباعة الجديد في جاسكو في الحد من استهلاك الطاقة والموارد ومراقبتها بشكل فعال، فيما تبعه الدكتور الكيميائي محمد فتحي طاش، مدير عام مساعد ترشيد الطاقة بعرض مجهودات جاسكو للتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

ومن المقرر ان يشهد المعرض خلال فترة انعقاده، العديد من الندوات الفنية ،التي تهدف الى ترسيخ ثقافة ترشيد الطاقة بين كافة شركات القطاع؛ لخدمة الدور القومي الذي يلعبه قطاع البترول في دعم موارد الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.

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