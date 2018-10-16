رؤى.. معرض لـ نورا السعدي بجاليري بيكاسو إيست.. السبت

تفتتح الفنانة نورا السعدي، معرضها "رؤى"، يوم السبت المقبل "20 أكتوبر" في تمام الساعة السابعة مساءً بجاليري بيكاسو إيست في القاهرة الجديدة، وبحضور نخبة من الشخصيات العامة والثقافية، وعدد من نجوم الفن والجمهور.



وعن مضمون الأعمال، قالت الفنانة : "يجمعنا كوكبنا لنعشس سويًا رحلة حياة تربطنا فيها علاقات متباينة ومتشابكة، نحيا فيها نهارنا معًا بمشاعر متناقضة تتبدل فيها مشاعرنا بين فرح وأمل وخوف ورضا وأحيانًا سخط، وسط هذا الصخب حين نخلد في ليلنا بسكونه يصرخ هذا المكنون الذي بداخلنا ويتجسد في صورة رؤى، وغالبا لا نستطيع تفسيرها، ولكنها في النهاية عبرت عما بداخلنا، خرج بلا قيود وبعشوائية، هكذا أجد فرشتي تخرج ما بداخلي، أفرغها بريشتي في عالمي ومرسمي."



وأقامت "نورا" مؤخرا، معرضًا بالمركز المصري للتعاون الثقافي الدولي، وشاركت في العديد من المعارض الفردية والجماعية مع زملائها الفنانين، ومعرض "لون في لون" بجاليري بيكاسو إيست.