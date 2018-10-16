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طريقة إعداد سلطة تركي وسلامي صحية

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 05:00 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نورا السادات، طريقة عمل سلطة بشكل وطعم جديد، على الطريقة التركية، وسلامي صحية.

المقادير لعمل سلطة تركي وسلامي صحية :

كوب ديك الرومي مُدخن / مقطع شرائح
نصف كوب سلامي مقطع
بيض مسلوق
كوب خس
طماطم
ملعقة كبيرة أوراق الريحان مفروم
ربع كوب مايونيز
ملح وفلفل أسود - حسب الرغبة-.

طريقة عمل سلطة تركي وسلامي صحية:
* في بولة عميقة، توضع جميع المكونات، وتغطي بالمايونيز وتقلب جيدًا.

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