طريقة إعداد سلطة تركي وسلامي صحية

تقدم الشيف نورا السادات، طريقة عمل سلطة بشكل وطعم جديد، على الطريقة التركية، وسلامي صحية.
المقادير لعمل سلطة تركي وسلامي صحية :
كوب ديك الرومي مُدخن / مقطع شرائح
نصف كوب سلامي مقطع
بيض مسلوق
كوب خس
طماطم
ملعقة كبيرة أوراق الريحان مفروم
ربع كوب مايونيز
ملح وفلفل أسود - حسب الرغبة-.
طريقة عمل سلطة تركي وسلامي صحية:
* في بولة عميقة، توضع جميع المكونات، وتغطي بالمايونيز وتقلب جيدًا.
المقادير لعمل سلطة تركي وسلامي صحية :
كوب ديك الرومي مُدخن / مقطع شرائح
نصف كوب سلامي مقطع
بيض مسلوق
كوب خس
طماطم
ملعقة كبيرة أوراق الريحان مفروم
ربع كوب مايونيز
ملح وفلفل أسود - حسب الرغبة-.
طريقة عمل سلطة تركي وسلامي صحية:
* في بولة عميقة، توضع جميع المكونات، وتغطي بالمايونيز وتقلب جيدًا.