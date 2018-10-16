طريقة إعداد سلطة تركي وسلامي صحية

تقدم الشيف نورا السادات، طريقة عمل سلطة بشكل وطعم جديد، على الطريقة التركية، وسلامي صحية.



المقادير لعمل سلطة تركي وسلامي صحية :



كوب ديك الرومي مُدخن / مقطع شرائح

نصف كوب سلامي مقطع

بيض مسلوق

كوب خس

طماطم

ملعقة كبيرة أوراق الريحان مفروم

ربع كوب مايونيز

ملح وفلفل أسود - حسب الرغبة-.



طريقة عمل سلطة تركي وسلامي صحية:

* في بولة عميقة، توضع جميع المكونات، وتغطي بالمايونيز وتقلب جيدًا.