كيف تتعامل الولايات المتحدة مع تركة الربيع العربي في عهد أوباما.. ناشيونال إنترست تحذر: إدارة ترامب بحاجة إلى تغيير سياستها في المنطقة.. والهجرة والإرهاب لا يزالان يهددان أوروبا وأمريكا

الربيع العربي الجديد يهدد إدارة ترامب والشرق الأوسط

ناشونال إنترست تحذر: الرئيس الأمريكي بحاجة إلى تغيير سياسته في المنطقة

الهجرة والإرهاب لا يزالان شوكة في حلق أوروبا وحليفتها





في الوقت الذي قرر فيه مجلس الشيوخ الأمريكي تعيين مساعدًا لوزير الخارجية لملف إفريقيا بالاشتراك مع المسئول الرئيسي عن هذا الملف بإدارة الأمن القومي، تكثر التساؤلات والتكهنات حول وجود سياسة جديدة للرئيس دونالد ترامب في منطقة الشرق الأوسط، ومدى تأثير ذلك على الهجرة والإرهاب، وهما اللذان يشكلان إلى الآن خطرًا كبيرًا سواء في أوروبا أو داخل الأراضي الأمريكية.





فبينما يصر الرئيس الأمريكي على التشبث بموقفه الرافض لسياسة الهجرة واللاجئين، وفي الوقت الذي انخفضت فيه الهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد الأوروبي مؤخرًا إلى الثلث مقارنة بالعام الماضي، فإن بعض الآراء تتجه إلى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى إجراء هيكلة شاملة في سياستها إزاء الشرق الأوسط.





مجلة "ناشونال إنترست" الأمريكية نشرت، مساء الاثنين، تقريرًا مطولًا بعنوان "كيف يمكن لإدارة ترامب أن تتكيف مع الربيع العربي في حقبة أوباما"، سلطت فيه الضوء على الأثر الذي أحدتثه ما تسمى إعلاميًا بـ"ثورات الربيع العربي" على المنطقة العربية والولايات المتحدة وأوروبا، مؤكدةً أن الشعوب العربية هي الأكثر تأثر من الناحية السلبية من بين الأطراف الثلاثة.





وقالت المجلة إن "الربيع العربي" جعل ملايين العرب يفرون من بلدانهم إلى شواطئ أوروبا وحليفتها الولايات المتحدة، وذلك بسبب اضطراب الأوضاع الأمنية التي أعقبتها وأسفرت عن ظهور عشرات التنظيمات الإرهابية على رأسها تنظيم "داعش"، الذي يعاني في الوقت الراهن من هزيمة فادحة إثر اقتراب انتهاء الأزمة السورية بعد 7 سنوات من اندلاعها.





وأكدت أن "الربيع العربي" لم ينته بعد؛ وذلك لأسباب شتى، على رأسها التركيبة السكانية للدول العربية، بيد أن معظم سكان هذه الدول من الشباب من تحت سن الثلاثين عامًا، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية المتردية في بعض البلدان العربية، مشيرةً إلى أن الفرق بين "الربيع العربي" القديم والحديث، هو زوال الجماعات الإرهابية والإسلامية المتطرفة، مثل تنظيم "الإخوان" الإرهابي، الذي استغل اندلاع الاحتجاجات منذ 2011 في سبيل أغراض سياسية بعيدة عن مطالب المتظاهرين.





وقالت "ناشونال إنترست" إن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت هي الظهير الرئيسي للأشخاص الذين يبحثون عن أي دعم شعبي، وهي التي كان لها دور حيوي في إنجاح الرئيس الأمريكي، في حملته الانتخابية، أمام الوزيرة السابقة والمرشحة الديمقراطية، هيلاري كلينتون.





واضافت المجلة،: "ومع ذلك، وكما فقد "الإخوان" شعبيتهم على أرض الواقع، فقدوا شعبيتهم أيضًا داخل العالم الافتراضي، فهم وأغلب التنظيمات المتطرفة، بحسب المجلة، أصبحوا لا يحظون بأي سلطة مطلقًا، وهو الأمر الذي جعل الشباب المنادون بالتغيير يحصلون على دعم أكبر على مواقع التواصل الاجتماعي ويمثلون أحيانًا تحديًا كبيرًا لبعض الحكومات العربية".



