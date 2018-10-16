7 أطعمة ومشروبات تساعد على خفض الضغط فور تناولها

يعتبر الضغط العالي، هو المرض الذى أطلق عليه أغلب الأطباء "القاتل الصامت"، وهناك الكثير من الأشخاص يعانون منه باستمرار، وخاصة الحوامل، بالرغم من متابعة الطبيب وأخذ الأدوية التي تعمل على خفضه.



وكشف موقع "بولد سكاي" الهندي، عن أبرز الأطعمة والمشروبات التي تعالج ضغط الدم:



1- الكركدية.. فهو محفز جيد للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم، وذلك عبر نقعه وتناوله دون غليه.



2- القرنفل.. يساعد في تنشيط الدورة الدموية والسيطرة على ارتفاع ضغط الدم.



3- الثوم.. تناول فصوص الثوم يوميا يساعد على رفع المناعة ومحاربة الكثير من الأمراض والسيطرة على ضغط الدم فور تناولة .



4- الجزر.. ويحتوى على نسبة عالية من البوتاسيوم الذى يساعد على ضبط ضغط الدم.



5- البقدونس.. يمد الجسد بالكثير من الفيتامينات، وليس له سعرات حرارية، ويساعد فى الحفاظ على ضغط الدم .



6- الخضروات الورقية.. غنية بالبوتاسيوم الذي يؤثر بشكل إيجابي على معدل ضغط الدم، وأفضلها "الكرفس"، فتناول 4 سيقان من الكرفس في اليوم الواحد؛ يقلل من إرتفاع ضغط الدم، فضلا عن احتواءه على مركبات الصوديوم.



7- الشوكولاتة الداكنة.. غنية بمادة الفلافان وتساعد في خفض ضغط الدم.