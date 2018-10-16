خطأ تقع فيه الأمهات بشأن صحة أطفالهن في الشتاء

قال الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إن كل أم ترتكب العديد من الأخطاء تجاه صحة أطفالهن في فصل الشتاء؛ وذلك بسبب تقلب الجو خلال هذه الأيام.





وأوضح الناظر، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أنه على كل أم أن تلاحظ اى ارتفاع في درجة حرارة طفلها، وعندما تشعر بارتفاع درجة الحرارة- حتى وإن كان الأمر طفيفا-؛ لا يجب ان تصر على ذهاب طفلها إلى المدرسة، وذلك حفاظا على صحته وصحة زملائه.





واضاف أن هناك بعض الأمهات التي ترتكب خطأ جسيما عند شعورها بمرض ابنها، وذلك عبر استخدام بعض الوصفات الطبية وإعطائها له، والتي تعتمد على خبراتها السابقة مع الطفل، أو حتى الاعتماد على وصفات من الأهل والاقارب، أو حتى الذهاب إلى الصيدلي وطلب العلاج لصرف الدواء.



