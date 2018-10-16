نجل رجل أعمال صيني شهير يأكل وجبة عشاء بـ1.4 مليون جنيه

حالة من الجدل والدهشة، انتابت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية، بعد تناول ابن رجل أعمال شهير، وجبة عشاء فاخرة، بقيمة 80 ألف دولار، أي مايعادل 1.4 مليون جنيه مصري.



وبحسب "سبوتنك"، تحتوى الوجبة على شوربة ذيل التمساح، وكافيار، ونبيذ معتق، ومحار، وسلطعون بحري، وسمك قاروص، وجمبري بخيار البحر، وبط، وقواقع الحلزون، وما بلغ عدده 20 طبقا باردا وساخنا.



وبلغت قيمة الخدمة على الفاتورة، 6 آلاف دولار، حيث كشفت صحيفة صينية عن هوية هذا الثري، وهو جيانج شين، ابن رجل أعمال صيني معروف يدعى، جيانج كونلونج، وهو رئيس شركة "China Rare Earth Holdings".