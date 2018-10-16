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أخبار العالم

روسيا: ننتظر رد أمريكا على اقتراح بوتين تعزيز العلاقات

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 04:05 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أن بلاده "لا تزال في انتظار" الرد الأمريكي على اقتراح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن إنشاء برامج مناقشة مشتركة على مستوى خبراء وسياسيين ودبلوماسيين وعسكريين سابقين، لبحث سبل الخروج من أزمة العلاقات بين البلدين.

وقال أنطونوف، في تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك": "كانت هناك محادثات مثيرة للاهتمام حول مشروعين على الأقل، هذا على وجه الخصوص إنشاء لجنة مشتركة، ولجنة من قادة الأعمال التي من شأنها أن تجلس معا لتفكر في ظل الثغرات الموجودة على إيجاد مشاريع ملموسة للتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة".

وأضاف: "الزملاء دعموا فكرة فلاديمير بوتين بضرورة إنشاء لجنة ثنائية بين روسيا والولايات المتحدة على مستوى محللين سياسيين سابقين، ودبلوماسيين سابقين، وسفراء، ورؤساء وزرات دفاع وجنرالات سابقين".

وتابع: "الجانب الأمريكي لم يرد رسميًا على مثل هذا الاقتراح الذي عبر عنه الزعيم الروسي خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هلسنكي، يوليو الماضي، ونأمل أن لا يتأخر الزملاء الأمريكيون في الرد على مبادرة الرئيس الروسي هذه؛ لأن استئناف الحوار على مختلف المستويات بين مختلف الناس أمر مطلوب إلى حد كبير".

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