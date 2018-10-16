Facebook يختبر ميزة مسح الرسائل بعد إرسالها

أعلن القائمون على منصة التواصل الإجتماعي الأشهر فى العالم، فيسبوك، عن اختبار ميزة مسح الرسائل بعد إرسالها، على غرار "واتساب"، و"إنتسجرام".



ومن المفترض فى حالة طرح فيسبوك الميزة؛ سيتوافر زر "unsend"، بمجرد الضغط عليه؛ يتم إلغاء إرسال الرسالة، وذلك على الرغم من عدم الإعلان بشكل رسمي.



وتطمح "فيسبوك" إلى جذب أكبر عدد من المستخدمين، مثلما فعلت مع منصتي "واتساب وانستجرام" المملوكتين لها، بعدما أعلن فريق "Techmeme" التقني عن الميزة الجديدة، عبر حساب "تويتر" الخاص بهم.