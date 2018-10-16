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مرأة

سر نجاح محشي الكرنب كالجاهز تماما

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 05:21 ص
صدى البلد
آية التيجي
يعرف المطبخ المصري بالعديد من الأكلات التي يشتهر بها ويطلبها بالاسم كل العرب والأجانب عند زيارتهم لمصر، ومن تلك الأكلات: "ورق العنب، الملوخية، الكشري، محشي الكرنب، الكوارع" وأخرى كثيرة.

ويعد محشي الكرنب من المأكولات العربية الجميلة، والتي لها مذاق مميز، ويعشقها جميع المصرييين، وقدمت الشيف نونا، طريقة لعمل محشى الكرنب بشكل أكثر احترافية من المطاعم، كالجاهز تماما، واليت تعد سر نجاح إعداده.

المكونات:

ملعقة زبدة
ملعقة قشطة

طريقة إضافة نكهة إلى الكرنب:

يمكن تسخين الزبدة مع القشطة، بوضعها على الوش بعد أن ينضج محشى الكرنب، وهو ما سيضيف لها لمعانا وطعما لذيذا.

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