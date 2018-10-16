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رياضة

سجله لاعبا عربيا.. فيفا يحتفل بذكرى أول هدف في كأس العالم للقارات.. فيديو

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 05:46 ص
صدى البلد
أ ش أ
احتفل الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأول هدف تم تسجيله في كأس العالم للقارات، حيث جاء بأقدام اللاعب السعودي المعتزل، فهد الهريفي، الذي سجله أمام أمريكا، في المباراة التي انتهت بفوز المنتخب السعودي بـ3 أهداف مقابل لا شيء.

ونشر موقع الفيفا على "تويتر" فيديو للهدف، وكتب معلقا عليه: "في مثل هذا اليوم من عام 1992، كتب لاعب خط الوسط السعودي فهد الهريفي اسمه في كتاب تاريخ كرة القدم؛ لأنه سجل الهدف الأول على الإطلاق بتاريخ بطولة كأس القارات".

يشار إلى أن المنتخب السعودي في هذه البطولة، تأهل إلى المباراة النهائية، وخسر اللقب لصالح المنتخب الأرجنتيني 1-3.

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