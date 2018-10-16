ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

طريقة جديدة لمعالجة بعض أمراض العمود الفقري

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 07:31 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
أكد الدكتور أشرف إسماعيل، استشاري الجراحات بالعمود الفقري المتخصص بعلاج آلام الظهر والرقبة وآلام الرأس المزمنة، أنه يمكن معالجة بعض الأمراض، عن طريق الضغط على العمود الفقري يدويا.

وأوضح "استشاري جراحات العمود الفقرى لـ"صدى البلد " أن هذا الضغط بطريقة معينة على الظهر يدويا؛ أثبت فعاليته في العلاج، حيث يعالج الألم من خلال 3 إلى 6 جلسات- وفق ما يحدده الطبيب المعالج- ولكن يجب التأني فى اختيار الطبيب المعالج الممارس الجيد الذي لا يؤدى إلى حدوث أخطاء تضر بالعمود الفقري.

واشار إلى أنه في حال الآلام الشديدة؛ تتم الإستعانة بآلة؛ للضغط على فقرات العمود الفقرى، حتى نحصل على نتائج إيجابية.

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة اختطاف نجل الإعلامية نوليا مصطفى

ستيرلينج: نجحت فى هز شباك إسبانيا

10 معلومات عن مؤسس مايكروسوفت.. بعد وفاته

ترامب: تقارير قتل السعودية لـ خاشقجي مجرد شائعات.. فيديو

والدة غنوة: أنغام غسلت أختها ودفنتها في مدفنها الشخصي.. فيديو

كين يكشف سر سقوط إسبانيا أمام إنجلترا

زلزال بقوة 5.4 ريختر يضرب الصين

فوائد التفاح.. منها الوقاية من الإصابة بالسرطان وانسداد الشرايين

واس: السعودية تبدأ التحقيق في سقوط طائرة عسكرية واستشهاد طاقهما

29 أكتوبر.. أولى حفلات فرقة ابن عربي في دار الأوبرا

ننشر محاور مؤتمر الإفتاء العالمي بحضور وفود 73 دولة

محمد طلعت: تعاملت مع سباب حسام غالي لي بـ قلة خبرة وبكيت.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريق جديد لتأهيل الأطفال المعرضين للخطر في الشوارع

صدفة سعيدة ساقتها إلى التتويج.. ناريمان خالد تعيد مصر إلى مسابقة ملكة جمال الكون.. صور

معبد دوش بباريس معلم أثري يواجه شبح الاندثار.. أعمدة البهو تساقطت والجدران تآكلت بفعل الرمال

السجاد اليدوى .. موضة تجمع بين العبق والجمال

الأم في السجن وخالتهم تعذبهم.. محافظ سوهاج يتدخل لإنقاذ 4 أطفال ونقلهم لدار رعاية.. صور

فيديو

جمال بيومي: زيارة السيسي إلى روسيا جهود لاستعادة شريك مهم.. فيديو
والدة غنوة: أنغام غسلت أختها ودفنتها في مدفنها الشخصي.. فيديو
سجله لاعبا عربيا.. فيفا يحتفل بذكرى أول هدف في كأس العالم للقارات.. فيديو
الرحمة بالحيوان توضح تأثير سم الاستركنين على الكلاب والإنسان.. فيديو
طريقة إعداد سلطة تركي وسلامي صحية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟