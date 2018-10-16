علاج فعال لآلام المفاصل فور الاستعمال

أصبحت آلام العظام، هي مرض العصر، فقد يعاني الكثير من الأشخاص مثلا من آلام في الكتف، فإذا كنت من ضمن هؤلاء؛ إليك أفضل طريقة للقضاء عليها.



كشف موقع "بولد سكاي" الهندي، عن كيفية علاج آلام الكتف في المنزل.



الكركم.. وهو أفضل علاج لتخفيف الألم في كتفك. ويرجع ذلك إلى وجود "الكركمين" فيه، والذي يحتوي على مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات أنه يساعد على الحد من التورم والألم في كتفيك.



اصنع عجينة مكوناتها: "2 ملعقة طعام من مسحوق الكركم، ملعقة طعام من زيت جوز الهند" وافركي هذه العجينة فوق عضلات الحوض واتركها جافة. أو أضف "ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم، إلى كوب واحد من الحليب" واغليهم، واشربه.