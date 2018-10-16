فوائد التفاح.. منها الوقاية من الإصابة بالسرطان وانسداد الشرايين

انتشر بين الكثير من الأشخاص وأطباء الطب البديل، أن تناول تفاحة في اليوم؛ يقي الإنسان من الأمراض، فـ"لا تمرض ولا يوم"، حكمة تعارف عليها الناس وتداولوها فيما بينهم، وربما لا يعرفون الأسباب كاملة التي تضع التفاح في هذه المكانة.



الدكتوره صفاء الحناوي، استشاري التغذية، قالت إن التفاح الاخضر يحتوي على العديد من الفوائد الصحية والجمالية للجسد، كالتالي:



- يحتوي التفاح الأخضر على نسبة عالية من ڤيتامين C مما يجعله يرفع من مقاومة الجسم ليحميه من خطر الاصابة بالأمراض المعدية.



- يحتوي على مضادات الأكسدة التي من شأنها أن تحمي الجسم من خطر الاصابة بأمراض السرطان .



- يقلل نسبة الكوليسترول في الدم مما يكفل لك القوام الممشوق .



- يحفظ من الاصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين .



- يعالج التهابات الرئة والشعب الهوائية والربو .



- نظرًا لغناه بڤيتامين C فإنه يمنح البشرة النضارة واللمعان والمظهر الصحي .



- نتيجة لقدرته على تحفيز الجسم على تكوين مادة الكولاچين تحت الجلد؛ فإنه يحافظ على البشرة من اصابتها من التجاعيد والخطوط الدقيقة .



- يحتوي التفاح الأخضر على الزنك والنحاس اللازمان لتقوية الشعر وحمايته من التساقط .



- يحمي من ضعف الذاكرة مع التقدم في العمر ، وبالتالي من مرض الزهايمر



- يحتوي على الكالسيوم الذي يجعله مناسبًا لعلاج والحماية من هشاشة العظام وضعفها



- يسرع من عمليات الأيض ليكون مناسبًا لتخليص الجسم من الوزن الزائد



- التفاح الأخضر غني بالألياف الطبيعية مما يعطي احساسًا بالشبع لفترات طويلة ، وهو الأمر الذي يساعد على خفض الوزن



- يساعد على اذابة الدهون المتراكمة في الجسم.