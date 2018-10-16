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رياضة

مصر تخسر من روسيا وتنافس على المركز الثالث في أولمبياد الأرجنتين

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 05:37 ص
منتخب مصر للكرة الخماسية
منتخب مصر للكرة الخماسية للشباب
أ ش أ
خسر منتخب مصر للكرة الخماسية للشباب، أمام نظيره الروسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة الدور قبل النهائي لأولمبياد الشباب، المقامة في الأرجنتين.

وكان منتخب الشباب قد تأهل لقبل النهائي بعد تصدر المجموعة الأولى بـ10 نقاط، ليخسر من روسيا .

فيما ينتظر منتخب مصر، المنتخب الخاسر من مواجهة البرازيل والأرجنتين ليلعب على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

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