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جمال بيومي: زيارة السيسي إلى روسيا جهود لاستعادة شريك مهم.. فيديو

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 07:54 ص
صدى البلد
قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى روسيا، تُعد حلقة، في سلسلة من الجهود؛ لاستعادة "الشريك المهم"، موضحًا أن الروس تخلوا عن مصر في السبعينيات، ولكن مصر لم تتركهم عقب انهيار الاتحاد السوفيتي.

وأضاف بيومي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "انفراد"، ويقدمه الإعلامي سعيد حساسين، على قناة "الرافدين": "نحن على سياسة سليمة، ومن يختلف عنا يلتحق بنا لاحقًا، وسياستنا هي عدم الانحياز، روسيا هي التي تعود إلينا، والكثير من السياسات المصرية التي كانت تعترض عليها روسيا، أصبحت تقوم بها".

وتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى موسكو في زيارة رسمية تستمر لمدة 3 أيام، يعقد خلالها لقاء قمة مع الرئيس فيلاديمير بوتين.

وتعد الزيارة دفعة جديدة للتعاون البناء المتواصل بين القاهرة وموسكو وللعلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين.

ومن المقرر أن تتناول توسيع التبادل التجاري والاستثماري وتنشيط الحركة السياحية، إلى جانب بحث قضايا الشرق الأوسط بما يحقق الحلول السلمية لأزماتها.

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