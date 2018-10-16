في البوندسليجا.. بروسيا دورتموند يتصدر وبايرن ميونخ يترنح

مع توقف مباريات الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا) بسبب عطلة المباريات الدولية بدأت تتضح بعض المعالم، سواء فيما يتعلق بالمنافسة على القمة أو الهروب من القاع، رغم أن الوقت مازال مبكرا للحديث عن البطل أو الفرق الهابطة.



وفي قراءة سريعة لجدول ترتيب أندية (البوندسليجا) يمكن أن نرصد بعض الظواهر التي شهدتها الأسابيع الـ7 الأولى.. ففي القمة وعلى عكس ما كان عليه الحال فى المواسم السابقة حين كان بايرن ميونخ يفرض سيطرته مبكرا على القمة مما مكنه من الاحتفاظ باللقب طوال المواسم الست الأخيرة، نجد أن الغريم التقليدى بوروسيا دورتموند يتصدر الترتيب تحت قيادة المدير الفنى السويسرى فافرى.



وبعد خوض 7 مباريات، حقق دورتموند الفوز في 5 مباريات وتعادل فى اثنتين ونجح فى تحقيق فارق أهداف بلغ 15 هدفا.. ونجح أسود فيستفاليا في جمع 17 نقطة جعلته ينفرد بالصدارة بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه.



وفى الوقت نفسه، تأتى فرق لايبزج وبوروسيا مونشنجلادباخ وفيردر بريمن وهيرتا برلين في المراكز من الثاني حتى الخامس بنفس الرصيد 14 نقطة.. ويحتل لايبزج المركز الثانى بفارق 7 أهداف يليه مونشنجلادباخ بفارق 6 أهداف، ثم بريمن وهيرتا برلين بفارق 5 أهداف لكل منهما.



وحققت الفرق الأربعة انطلاقة ولا أروع للموسم، ولكن يبقى أن تحافظ على قوة الدفع طوال الموسم حتى تتمكن من المنافسة لاحتلال مراكز مؤهلة لبطولة دورى الأبطال أو الدورى الأوروبى بخلاف مواصلة المنافسة على اللقب المحلي.



و خيب نادى بايرن ميونخ آمال أنصاره ومسئوليه، على حد سواء، وقدم الفريق تحت قيادة مديره الفنى نيكو كوفاتش القادم من أينتراخت فرانكورت بداية ولا أسوأ للموسم.. فبعد مرور 7 أسابيع لم يحقق سوى 4 انتصارات وتعادلا واحدا بينما تلقى هزيمتين.. وعلى الرغم من احتلال الفريق للمركز السادس برصيد 13 نقطة فإن الوقت مازال مبكرا للحديث عن خروجه من المنافسة، فالعملاق البافارى بنجومه وجماهيره لن يرضى بالاستسلام سريعا والابتعاد عن السباق على اللقب المفضل لديه بوصفه صاحب الرقم القياسى لعدد مرات الفوز بالبوندسليجا برصيد 28 مرة.



وفى الطرف الآخر من الجدول نجد معركة شرسة من أجل الهروب المبكر من شبح الهبوط، حيث تقبع أندية شتوتجارت وفورتونا دوسلدورف وهانوفر 96 في المراكز الـ18 و17 و16 على الترتيب برصيد 5 نقاط لكل منهم وبفارق الأهداف.



ورغم أن شتوتجارت أنهى الموسم الماضي في منطقة الوسط في المركز السابع، غير أنه بدأ الموسم الحالى بداية ضعيفة في وقت كان يأمل أنصاره أن ينافس على أحد المراكز المؤهلة للمشاركة الأوروبية.



ولا يختلف الحال بالنسبة للصاعد فورتونا دوسلدورف وهانوفر، الذى أنهى الموسم الماضي في المركز الـ13 لتتواصل معاناته مبكرا الموسم الحالى.



ولا يبتعد عن منطقة الخطر حتى الآن فريقا شالكه وهوفنهايم، اللذان يحتلان المركزين الـ14 والـ15 برصيد 8 نقاط لكل منهما، ورغم أن الوقت مازال مبكرا للحديث عن الفرق المهددة بالهبوط، إلا أنه من الواضح أن صراع النجاح في الهروب من الهبوط بدأ مبكرا.



وفى النهاية، فإنه يتعين الانتظار حتى العطلة الشتوية على الأقل حتى تتضح الرؤية بالنسبة للمنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للمشاركات الأوروبية.. وصراع النجاة من الهبوط وإن كانت جميع المؤشرات تؤكد أن المنافسة ستكون شرسة للغاية في القمة والقاع هذا الموسم.