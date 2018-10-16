ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

في البوندسليجا.. بروسيا دورتموند يتصدر وبايرن ميونخ يترنح

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 07:09 ص
بروسيا دورتموند
بروسيا دورتموند
أ ش أ
مع توقف مباريات الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا) بسبب عطلة المباريات الدولية بدأت تتضح بعض المعالم، سواء فيما يتعلق بالمنافسة على القمة أو الهروب من القاع، رغم أن الوقت مازال مبكرا للحديث عن البطل أو الفرق الهابطة.

وفي قراءة سريعة لجدول ترتيب أندية (البوندسليجا) يمكن أن نرصد بعض الظواهر التي شهدتها الأسابيع الـ7 الأولى.. ففي القمة وعلى عكس ما كان عليه الحال فى المواسم السابقة حين كان بايرن ميونخ يفرض سيطرته مبكرا على القمة مما مكنه من الاحتفاظ باللقب طوال المواسم الست الأخيرة، نجد أن الغريم التقليدى بوروسيا دورتموند يتصدر الترتيب تحت قيادة المدير الفنى السويسرى فافرى.

وبعد خوض 7 مباريات، حقق دورتموند الفوز في 5 مباريات وتعادل فى اثنتين ونجح فى تحقيق فارق أهداف بلغ 15 هدفا.. ونجح أسود فيستفاليا في جمع 17 نقطة جعلته ينفرد بالصدارة بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه.

وفى الوقت نفسه، تأتى فرق لايبزج وبوروسيا مونشنجلادباخ وفيردر بريمن وهيرتا برلين في المراكز من الثاني حتى الخامس بنفس الرصيد 14 نقطة.. ويحتل لايبزج المركز الثانى بفارق 7 أهداف يليه مونشنجلادباخ بفارق 6 أهداف، ثم بريمن وهيرتا برلين بفارق 5 أهداف لكل منهما.

وحققت الفرق الأربعة انطلاقة ولا أروع للموسم، ولكن يبقى أن تحافظ على قوة الدفع طوال الموسم حتى تتمكن من المنافسة لاحتلال مراكز مؤهلة لبطولة دورى الأبطال أو الدورى الأوروبى بخلاف مواصلة المنافسة على اللقب المحلي.

و خيب نادى بايرن ميونخ آمال أنصاره ومسئوليه، على حد سواء، وقدم الفريق تحت قيادة مديره الفنى نيكو كوفاتش القادم من أينتراخت فرانكورت بداية ولا أسوأ للموسم.. فبعد مرور 7 أسابيع لم يحقق سوى 4 انتصارات وتعادلا واحدا بينما تلقى هزيمتين.. وعلى الرغم من احتلال الفريق للمركز السادس برصيد 13 نقطة فإن الوقت مازال مبكرا للحديث عن خروجه من المنافسة، فالعملاق البافارى بنجومه وجماهيره لن يرضى بالاستسلام سريعا والابتعاد عن السباق على اللقب المفضل لديه بوصفه صاحب الرقم القياسى لعدد مرات الفوز بالبوندسليجا برصيد 28 مرة.

وفى الطرف الآخر من الجدول نجد معركة شرسة من أجل الهروب المبكر من شبح الهبوط، حيث تقبع أندية شتوتجارت وفورتونا دوسلدورف وهانوفر 96 في المراكز الـ18 و17 و16 على الترتيب برصيد 5 نقاط لكل منهم وبفارق الأهداف.

ورغم أن شتوتجارت أنهى الموسم الماضي في منطقة الوسط في المركز السابع، غير أنه بدأ الموسم الحالى بداية ضعيفة في وقت كان يأمل أنصاره أن ينافس على أحد المراكز المؤهلة للمشاركة الأوروبية.

ولا يختلف الحال بالنسبة للصاعد فورتونا دوسلدورف وهانوفر، الذى أنهى الموسم الماضي في المركز الـ13 لتتواصل معاناته مبكرا الموسم الحالى.

ولا يبتعد عن منطقة الخطر حتى الآن فريقا شالكه وهوفنهايم، اللذان يحتلان المركزين الـ14 والـ15 برصيد 8 نقاط لكل منهما، ورغم أن الوقت مازال مبكرا للحديث عن الفرق المهددة بالهبوط، إلا أنه من الواضح أن صراع النجاح في الهروب من الهبوط بدأ مبكرا.

وفى النهاية، فإنه يتعين الانتظار حتى العطلة الشتوية على الأقل حتى تتضح الرؤية بالنسبة للمنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للمشاركات الأوروبية.. وصراع النجاة من الهبوط وإن كانت جميع المؤشرات تؤكد أن المنافسة ستكون شرسة للغاية في القمة والقاع هذا الموسم.

ترشيحاتنا

منها الخلاط والسكاكين.. 6 أشياء نستخدمها يوميا بشكل خاطئ

اغتصاب حتى الموت.. قاتلا الطفلة رحمة: لما بنشرب ما بنشفش

والدة غنوة: أنغام غسلت أختها ودفنتها في مدفنها الشخصي.. فيديو

سجله لاعبا عربيا.. فيفا يحتفل بذكرى أول هدف في كأس العالم للقارات.. فيديو

نجل رجل أعمال شهير يأكل وجبة عشاء بـ1.4 مليون جنيه

صحف الكويت تبرز زيارة السيسي إلى روسيا.. ترامب يشكر الملك سلمان بشأن التحقيق في قضية خاشقجي.. هادي يقيل بن دغر من رئاسة وزراء اليمن.. واشنطن توجه صفعة قوية لحزب الله.. وماكرون يدعم كوريا الشمالية

وزير التموين: أي بطاقة بها خطأ ستتوقف نهائيا في هذا الموعد.. فيديو

حسام حسن عن أزمة لقاء الجزيرة: الحياة توقفت فقط في بورسعيد.. فيديو

مشروبات تساعد على تجنب الدوخة أو الدوار

وزير الدولة البريطاني: 12 مليون استرليني لتدريب المعلمين في مصر

رؤى.. معرض لـ نورا السعدي بجاليري بيكاسو إيست.. السبت

فوائد التفاح.. منها الوقاية من الإصابة بالسرطان وانسداد الشرايين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريق جديد لتأهيل الأطفال المعرضين للخطر في الشوارع

صدفة سعيدة ساقتها إلى التتويج.. ناريمان خالد تعيد مصر إلى مسابقة ملكة جمال الكون.. صور

معبد دوش بباريس معلم أثري يواجه شبح الاندثار.. أعمدة البهو تساقطت والجدران تآكلت بفعل الرمال

السجاد اليدوى .. موضة تجمع بين العبق والجمال

الأم في السجن وخالتهم تعذبهم.. محافظ سوهاج يتدخل لإنقاذ 4 أطفال ونقلهم لدار رعاية.. صور

فيديو

والدة غنوة: أنغام غسلت أختها ودفنتها في مدفنها الشخصي.. فيديو
سجله لاعبا عربيا.. فيفا يحتفل بذكرى أول هدف في كأس العالم للقارات.. فيديو
الرحمة بالحيوان توضح تأثير سم الاستركنين على الكلاب والإنسان.. فيديو
طريقة إعداد سلطة تركي وسلامي صحية
شاهد.. لحظة اختطاف نجل الإعلامية نوليا مصطفى

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟