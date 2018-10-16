HTC تعلن عن Exodus فى 22 أكتوبر..فيديو وصور

نشرت شركة HTC علماق صناعة الهواتف الذكية فى العالم، مقطع فيديو قصير ضمن الدعاية لحدثها الأكبر هذا العام فى 22 أكتوبر الجاري، ومن المنتظر طرح أيقونة جديدة لتعويض اخفاقاتها فى العامين الماضين من حيث المبيعات عالميًا.سيحمل الهاتف الجديد إسم Exodus، والذى يأتى بنظام أندرويد، بينما سيكون سعره مرتفع قليلًا حيث سيبلغ 1000 ألف دولار أمريكي.وعبر العديد من خبارء الهواتف الذكية عن قوة الهاتف بعد تكتم الشركة التايوانية لفترة ليست بالقصيرة، بسبب عملها المستمر للعودة بتحفة جديدة تسيطر بها على سوق الهواتف الذكية من جديد مثل تجربتي one m7 و one m8 فى الأعوام السابقة.