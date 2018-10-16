التحقيق في اتهام مدرسة بالتعدي بالضرب على تلميذ في أجهور

قرر طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، تشكيل لجنة من الشئون القانونية؛ للتحقيق في واقعة اتهام والدة التلميذ فارس أحمد محمد طنطاوي، لإحدى المدرسات، بمدرسة المؤسسة الابتدائية في قرية أجهور الكبرى، التابعة لإدارة قها التعلمية، بالتعدي بالضرب المبرح على ابنها.





وكانت ولى أمر التلميذ، قد حررت محضرا بالواقعة، حمل الرقم 37326 جنح مركز طوخ، والذي تلقى به مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث مركز طوخ، أثبتت خلاله إصابة ابنها بإصابات متفرقة.



