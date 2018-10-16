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محافظات

التحقيق في اتهام مدرسة بالتعدي بالضرب على تلميذ في أجهور

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 08:30 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إبراهيم الهوارى
قرر طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، تشكيل لجنة من الشئون القانونية؛ للتحقيق في واقعة اتهام والدة التلميذ فارس أحمد محمد طنطاوي، لإحدى المدرسات، بمدرسة المؤسسة الابتدائية في قرية أجهور الكبرى، التابعة لإدارة قها التعلمية، بالتعدي بالضرب المبرح على ابنها.

وكانت ولى أمر التلميذ، قد حررت محضرا بالواقعة، حمل الرقم 37326 جنح مركز طوخ، والذي تلقى به مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث مركز طوخ، أثبتت خلاله إصابة ابنها بإصابات متفرقة.

وأشارت الشاكية في بلاغها، إلى أن هذه ليست المرة الأولى، مطالبة وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، باتخاذ اللازم في الواقعة، ومحاسبة المدرسة المشكو في حقها.

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