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منوعات

دودة طولها 15 سنتيمترا تعيش في عين عجوز.. فيديو

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 07:41 ص
صدى البلد
كريم جمال
اكتشف الأطباء وجود دودة طفيلية طويلة، تعيش داخل "عين" عجوز، فس ولاية كارناتاكا الهندية، كادت أن تفقده بصره، حتى تم استخراجها بعملية معقدة.

وبحسب روسيا اليوم، ذهب العجوز البالغ من العمر 60 عامًا إلى المستشفى؛ بسبب الم شديد فى عينه، وبعد الفحص؛ تبين أن هناك دودوة تستقر داخل العين، وقرر الطبيب إزالتها فورا.

وخضع العجوز لعملية جراحية تم تصويرها بالكاميرا، ويعود السبب لطفيل يعرف باسم "فخرية بنكروفتية"، ينتشر في أمريكا الجنوبية والجزر الاستوائية في المحيطين الهادئ والهندي.

يذكر أن من كانت بعين العجوز، عبارة عن يرقات هذا الطفيل، والتي تسبب داء الفيل الذي يؤدي لتضخم في حجم الساقين والأعضاء التناسلية وأجزاء أخرى من الجسم.

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