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زلزال بقوة 5.4 ريختر يضرب الصين

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 07:41 ص
صدى البلد
أ ش أ
ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، منطقة شينجيانج الويغورية ذاتية الحكم شمال غرب الصين، صباح اليوم الثلاثاء.

وذكر مركز شبكات الزلازل الصيني - في بيان اليوم - أن مركز الزلزال تم رصده على عمق 10 كيلومترات بمحافظة "جينجخه" في ولاية "بورتالا" المنغولية بمنطقة "شينجيانج"، دون ورود أي أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية نتيجة الهزة الأرضية حتى الآن.

ومن ناحية أخري، أصدر المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية، إنذارا باللون الأصفر (الدرجة الثالثة)، من الضباب الكثيف في بعض المناطق الشمالية والشرقية والجنوبية الغربية.

وقال المركز، في بيان، "إنه في صباح اليوم سيخيم الضباب الكثيف على العاصمة بكين، وكذلك مقاطعات (خبي، شاندونج، هونان، خنان، قويتشو، وسيتشوان)، ما يقلل مدى الرؤية في بعض المناطق إلى أقل من 200 متر مع وصولها في بعض المناطق إلى أقل من 50 مترا، داعيا السلطات القائمة على المطارات والطرق السريعة والموانئ إلى اتخاذ تدابير السلامة المناسبة".

يذكر أنه يوجد بالصين نظام تحذيري من 4 مستويات ملونة للطقس القاسي، يمثل اللون الأحمر الأكثر خطورة، يليه البرتقالي ثم الأصفر وأخيرا الأزرق.

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