رئيس وزراء اليابان يبدأ جولة أوروبية تستمر 5 أيام

غادر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الثلاثاء، طوكيو متجها إلى إسبانيا في مستهل جولة أوروبية يقوم بها، من المقرر أن تستمر 5 أيام، وتتضمن حضوره لقمة آسيا - أوروبا المعروفة باسم "آسيم".



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن رئيس الوزراء سيزور فرنسا وسيشارك في قمة "آسيم"، المقرر عقدها يومي الخميس والجمعة المقبلين في بروكسل ببلجيكا قبل عودته إلى اليابان السبت المقبل.



وقبل مغادرته، أعرب شينزو آبي عن أمله في التنسيق مع القادة الآخرين بشأن قضايا كوريا الشمالية، قائلا "إنه سيطالب بالتوصل إلى حل ليس فقط للبرامج النووية والصاروخية، ولكن أيضا لاختطاف مواطنين يابانيين".



وأعرب عن قلقه من تباطؤ اقتصادي عالمي محتمل بسبب الاحتكاك التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، مؤكدا أنه سيدعو إلى التنفيذ المبكر لاتفاقية الشراكة الاقتصادية بين اليابان والاتحاد الأوروبي التي تم توقيعها في وقت سابق من هذا العام.



ومن المقرر أن يجري شينزو آبي، على هامش القمة، محادثات ثنائية مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ورئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي.