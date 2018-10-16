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اليوم.. مدبولي يتفقد عددا من المشروعات التنموية والخدمية ببورسعيد

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 08:18 ص
الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي
محمود مطاوع
يجري الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جولة موسعة بمحافظة بورسعيد في إطار سلسلة الزيارات التي يقوم رئيس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات وتذليل العقبات.

ويستهل "مدبولي" جولته بتفقد مدرسة القناة الإعدادية بنات، يعقبها زيارة المجمع الإداري للتأمين الصحي الجديد، إضافة إلى مستشفى بورسعيد العام للوقوف على سير أعمال المشروع الذى سيضم مقرات 3 هيئات، وهي: هيئة للتمويل، والتى تتبع مجلس الوزراء لجمع الاشتراكات، وهيئة الخدمات، والثالثة هيئة الاعتماد والجودة وتتبع رئيس الجمهورية لاختيار الكوادر الطبية طبقا لمعايير دولية.

كما يتوجه رئيس الوزراء ومحافظ بورسعيد عادل الغضبان، والوفد المرافق لهما، إلى المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، لتفقد مشروع الـ 118 مصنعًا للوقوف على مستوى العمل بالمشروع المقام على مساحة 181 ألف متر مربع، وتتراوح مساحات المصانع المطروحة بين 300 و560 و840 مترًا مربعًا.

كما سيتفقد رئيس الوزراء المصنع الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط لإنتاج إطارات السيارات، والذى يقام على مساحة 75 ألف متر مربع، باستثمارات 3 مليارات جنيه، ويبدأ إنتاجه فى الأول من عام 2019، ويعد الأول من نوعه في مصر لإنتاج إطارات النقل، كما يوفر أكثر من 5000 فرصة عمل مع اكتمال مراحله بجانب تدريب العاملين به على يد خبراء من ألمانيا.

ومن المقرر أن ينتقل رئيس الوزراء والوفد المرافق له لتفقد سوق الأسماك، الذى يعد من الأسواق النموذجية الحضارية المصممة على أحدث النظم والإمكانيات الحديثة، والمقام على مساحة 16 ألفًا و550 مترًا، ويضم 82 محل قطاعى بمساحة 20 مترًا، و104 محلات "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، و2 مطعم على مساحة 100متر، ومبنى إداري بمساحة 720مترا، وسيضم عدة أفران للأسماك ومحال للتنظيف، وسيتم تزويد السوق بكافة الإمكانات والخدمات اللوجيستية، بالإضافة إلى منطقة انتظار أمام جميع مداخل السوق البالغ عددها 6، وكذا أحدث نظام إطفاء حريق وشبكة صرف حديثة.

كما يتفقد مشروع ٣٥٢ حظيرة بالجنوب، ومشروع إنشاء الـ٤٤ عمارة بجنوب بورسعيد للقضاء نهائيًا من العشوائيات، وتسكين آخر بؤرة عشوائية لـ "هاجوج ـ الإصلاح ـ والجناين" وإعلان محافظة بورسعيد أول محافظة خالية من العشوائيات على مستوى محافظات مصر، ويختتم زياراته بتفقد المشروعات القومية العملاقة شرق بورسعيد ومنها مشروع الأنفاق، ومشروع المزارع السمكية.

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