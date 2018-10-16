محافظ كفرالشيخ: نستهدف فحص 2 مليون شخص في مبادرة القضاء على فيروس سي

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إن المستهدف من المبادرة الرئاسية للفحص الطبي لفيروس سي والأمراض السارية يبلغ 2 مليون و141 ألف مواطن، على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن هناك شبكة معلومات كاملة لربط البيانات المتعلقة بالفحوصات والأعداد المتقدمة لعمل الفحص الطبي.



وأضاف طه، أنه سيتم إنشاء غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة أعمال المبادرة بها ممثلين لجميع الجهات المعنية بالمحافظة، لافتًا إلى أن هذه المبادرة مسؤولية اجتماعية ورسالة وطنية واجبة ويجب التوعية بأهميتها.



وأشار المحافظ إلى أن المستهدف من المبادرة ليس المصابين فقط وإنما جميع أبناء المحافظة بكافة الفئات العمرية لعمل حصر ومسح طبى شامل لهم للاطمئنان علي صحتهم وسلامتهم.