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أخبار العالم

شاهد.. خطأ فادح لمذيع نادي الكويت.. استبدل أستراليا بإسرائيل

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 10:26 ص
صدى البلد
سمر صالح
وقع مذيع بملعب نادي الكويت الرياضي في خطأ فادح أثناء تقديمه اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين الكويتي والأسترالي، والذي انتهى بفوز أستراليا 4-0، حيث استبدل المذيع أستراليا بإسرائيل قائلا: "سنستمع بلقاء المنتخبين الكويتي والإسرائيلي".

وأكمل المذيع هفوته بتقديم تشكيلة المنتخب الأسترالي على أساس أنه منتخب إسرائيل، وهو الخطأ الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر بعض المغردين أن المذيع غير ملم بكرة القدم، وأنه كان يقرأ من ورقة قدمت له، حيث لم ينتبه لأخطائه وكرر اسم منتخب إسرائيل مرتين.

وخسر المنتخب الكويتي 4-صفر على أرضه وديًا أمام ضيفه الأسترالي الذي يستعد لخوض نهائيات كأس آسيا لكرة القدم مطلع العام المقبل.

وسجل خالد إبراهيم، مدافع الكويت، هدف السبق لأستراليا بالخطأ في مرماه بعد 13 دقيقة من البداية، قبل أن يضاعف أبوستولوس جيانو النتيجة في الدقيقة 21، وانتظرت أستراليا، التي شاركت في كأس العالم 2018 في روسيا، حتى الدقيقة 82 ليضيف توم روجيتش الهدف الثالث.

واختتم البديل اور مابيل الرباعية قبل النهاية بدقيقتين ليحقق الفريق، الذي يشارك ضمن المجموعة الثانية في كأس آسيا إلى جوار سوريا وفلسطين والأردن، الانتصار على مستضيفه.

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