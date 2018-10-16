رئيس الوزراء يستمع إلى شكوى مريض فشل كلوي ويستجيب لطلبه.. فيديو

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي مستشفى بورسعيد العام للاطمئنان على سير العملية الطبية في المستشفى، وقام بجولة داخل أقسام المستشفى، حيث زار المعامل وقسم الغسيل الكلوي بها.



وخلال الجولة، استمع مدبولي إلى أحد مرضى الفشل الكلوي والذي ناشد بتطوير اقسام المستشفى وطلب معاش تكافل وكرامة نظرا لحالته المادية المتردية، واستجاب رئيس الوزراء لطلبه.



واطمأن على حالة المرضي داخل القسم قائلا لهم "محتاجين اي شئ" ليرد عليها المرضى بالنفي ويوجهون الشكر له.



وتفقد مدبولي غرف العمليات والمكاتب الإدارية واستمع لشرح حول عدد الأسرة بالمستشفى والسعة الاستيعابية للمستشفي والخدمات المقدمة للمواطنين .



ورافق رئيس الوزراء في جولته الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور طارق شوقي وزير التعليم واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.