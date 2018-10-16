تعرف على استعدادات منتخب مصر قبل مواجهة أي سواتيني

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، التحرك إلى ملعب مباراة سوازيلاند في الواحدة ظهرا لخوض مباراة إي سواتيني عصر اليوم الثلاثاء.



ويحل المنتخب المصري ضيفا ثقيلا على إي سواتيني في الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء على إستاد ماسوفو، في لقاء الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون، بحثا عن بطاقة التأهل المبكر إلى البطولة.



وتقرر أن يتحرك الفريق من فندق إقامته في الواحدة ظهرا نحو الملعب الذي يبعد عن الفندق 30 دقيقة، لخوض المباراة التي تنطلق في الثالثة عصرا.



ويتناول اللاعبون إفطارهم عند التاسعة صباحا، ويتناول الفريق وجبة الغداء عند الثانية عشرة ظهرا، ثم التحرك في الواحدة نحو ملعب المباراة.