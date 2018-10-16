الناظر يكشف حقيقة خطورة البصل المصاب باللون الأسود.. فيديو

أكد الدكتور هانى الناظر، الرئيس السابق للمركز القومى للبحوث، أن المادة السوداء الموجودة بالبصل، هي عبارة عن فطر يصيب البصل ولا ينتج عنه سموم فطرية تسبب مشاكل للإنسان، لافتًا إلى أنه يجب نزع القشرة الخارجية المصابة باللون الأسود وغسلها جيدًا.



وأضاف "الناظر"، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أنه استشار أكثر من طبيب متخصص فى علم الفطريات للتأكد من صحة المعلومة، فلا يوجد ارتباط بين المادة السوداء بالبصلة والإصابة بالسرطان.



وأشار إلى أنه يجب طمأنة المواطنين بشأن استخدام البصل مع الالتزام بنزع القشرة الخارجية، بالإضافة إلى ضرورة غلق الموضوع الذى أحدث بلبلة دون أى صحة للمعلومات.

